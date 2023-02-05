Гуманитарная помощь бойцам СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле появился центр приема гуманитарной помощи для участников СВО, сообщает региональный штаб Комитета семей воинов Отечества.

Жители региона могут привозить туда любую гуманитарную помощь, которую отправят на фронт непосредственно бойцам из Алтайского края. Многие уже ежедневно привозят коробки с вещами и подарками.

Склад находится по адресу: г. Барнаул, пр-т Калинина, 7. Это площадка регштаба Комитета семей воинов Отечества и Центра реабилитации ветеранов боевых действий.