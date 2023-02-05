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НовостиОбщество5 февраля 2023 3:58

5 февраля 2023 на Алтае ожидается до -2 градусов

Синоптики рассказали о погоде 5 февраля 2023 в Алтайском крае
Александра Сапожкова
Погода в Алтайском крае 5 февраля 2023

Погода в Алтайском крае 5 февраля 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде днем 5 февраля 2023 в Алтайском крае.

По данным регионального Гидрометцентра, будет преимущественно без осадков, только по югу местами небольшой снег. Температура будет держаться в пределах -8,-13 градусов, по югу местами поднимется до -2,-7, ветер слабый.

При этом в Бийске и Барнауле до 6 февраля сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.

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