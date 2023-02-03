Барнаульца, повредившего стенды на Аллее памяти, отправили под домашний арест

Расследование продолжается Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жителю Барнаула предъявили обвинение в повреждении мемориальных табличек с изображениями героев на Аллее Памяти воинов-десантников. Об этом пишет СУ СК региона.

По данным следствия, все произошло в ночь с 29 на 30 января. Молодой человек с друзьями возвращался домой из бара. Проходя мимо Аллеи Памяти воинов-десантников, он руками и ногами ударил по мемориальным табличкам с изображением воинов-десантников, пробив три из них насквозь. После этого он ушел.

Молодого человека отправили под домашний арест.

Первоначально возбуждали дело по статье о вандализме, а сейчас об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Максимальное накануне - штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

Ранее информация о повреждении мемориальных табличек появилась в соцсетях. Правоохранители смогли оперативно выйти на след подозреваемого.