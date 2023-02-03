Правоохранители проверяют жалобы жильцов барнаульского общежития

Следователи запросили необходимые технические и финансовые документы Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Правоохранители проводят проверку после жалоб жильцов одного из общежитий в Барнауле. Об этом сообщает СУ СК региона

Информация об общежитии на улице Маяковского, 27а появилась в одном из СМИ. Жильцы рассказали, что здание находится в плохом состоянии, есть повреждение кровли, деформация фасада и другие проблемы. В доме живут семьи с детьми, пожилые люди.

Правоохранители проводят доследственную проверку.

– Будет дана юридическая оценка лицам, ответственным за надлежащее оказание услуг по ремонту и содержанию общежития, – отметили в СК.

Следователи уже опросили жильцов дома, запросили необходимые технические и финансовые документы. По результатам проверки примут процессуальное решение.