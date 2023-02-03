Блокирующие просрочку кассы появятся в Алтайском крае

В магазине Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край, как и другие регионы, попал в эксперимент по внедрению электронной системы, которая не позволит продать просрочку или продукцию, которую незаконно ввели в оборот. Специальные кассы появятся в некоторых магазинах. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Эксперимент пройдет с 1 февраля по 1 августа. Под надзор попадет молочка, питьевая вода, пиво, ряд слабоалкогольных напитков, табак, курительные смеси и другие товары, содержащие никотин.

Одна из торговых сетей в Алтайском крае уже использует такую систему и насчитает около 100 магазинов.