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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:41

Блокирующие просрочку кассы появятся в Алтайском крае

Одна из торговых сетей в Алтайском крае уже использует такую систему
Герман Архаров
В магазине

В магазине

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край, как и другие регионы, попал в эксперимент по внедрению электронной системы, которая не позволит продать просрочку или продукцию, которую незаконно ввели в оборот. Специальные кассы появятся в некоторых магазинах. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Эксперимент пройдет с 1 февраля по 1 августа. Под надзор попадет молочка, питьевая вода, пиво, ряд слабоалкогольных напитков, табак, курительные смеси и другие товары, содержащие никотин.

Одна из торговых сетей в Алтайском крае уже использует такую систему и насчитает около 100 магазинов.