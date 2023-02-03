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НовостиОбщество3 февраля 2023 4:47

Томенко поручил мэру Ярового решить проблему с мусором

Готовы выделить деньги на новые контейнеры
Герман Архаров
Состоялась рабочая встреча

Состоялась рабочая встреча

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко поручил новому главе Ярового Владиславу Шилову решить проблему нехватки мусорных контейнеров. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Одна из острых проблем – большое число мусора в туристический сезон, город принимает за лето до 130 тысяч гостей. В связи с этим количество отходов на площадках заметно растет.

Глава региона отметил, что гости и жители должны жить в комфортных условиях. Край может выделить деньги на дополнительные мусорные контейнеры