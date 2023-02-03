Томенко поручил мэру Ярового решить проблему с мусором

Состоялась рабочая встреча Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко поручил новому главе Ярового Владиславу Шилову решить проблему нехватки мусорных контейнеров. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Одна из острых проблем – большое число мусора в туристический сезон, город принимает за лето до 130 тысяч гостей. В связи с этим количество отходов на площадках заметно растет.

Глава региона отметил, что гости и жители должны жить в комфортных условиях. Край может выделить деньги на дополнительные мусорные контейнеры