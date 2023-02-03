Многоэтажку хотят построить на месте магазина «Холди» в Барнауле

Проект отправили на доработку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Малахова, 126а хотят построить многоэтажку. Дом может появится на месте магазина «Холди», проект рассмотрели на градсовете. Об этом сообщает «Толк».

По проекту, в доме будет подземная парковка и жилые уровни с квартирами. Площадь участка - 2,66 тысяч «квадратов». Двор получился маленьким и в связи с этим застройщик хочет присоединить соседнюю неоформленную, неразмежеванную территорию. Здание вписано в уже сформировавшийся жилой микрорайон.

Члены градсовета высказали свои замечания. В частности, возникли вопросы к числу парковок, а один из экспертов рекомендовал уменьшить этажность. В итоге этот проект отправили на доработку.