До -14 градусов ожидается 3 февраля в Алтайском крае

Подует северо-восточный ветер, 3-8 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 3 февраля, в Алтайском крае, столбики термометров покажут -9…-14, местами в предгорьях -3…-8 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

Днем в крае будет преимущественно без осадков. При этом утром местами ожидаются изморозь и дымка. Подует северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

В Барнауле днем 3 февраля температура воздуха составит -9…-11 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, также не исключены дымка. Будет дуть северо-восточный ветер, 3-8 м/с.