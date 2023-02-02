Следователи провели очную ставку с подозреваемым в вандализме барнаульцем

Задержанный. Скриншот видео СКР
Следственный комитет опубликовал видео с очной ставки подозреваемого в вандализме барнаульца. Он признался, что сломал мемориальные баннеры на Аллее Памяти воинов-десантников.
Как ранее сообщили правоохранительные органы, они сумели вычислить личности троих подозреваемых. Их допросили. Во время беседы оказалось, что только один из приятелей наносил удары руками и ногами по мемориальным табличкам. Молодого человека задержали.
Материалы уголовного дела о «Вандализме» передали для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Сегодня его сотрудники вместе с подозреваемым выезжали на место происшествия. Когда молодому человеку задали вопрос о том, сожалеет ли он о случившемся, он ответил утвердительно.
- Я осуждаю, - сказал задержанный.
Сбор доказательств для предъявления обвинения продолжается.
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