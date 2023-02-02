61-летнего барнаульца обвиняют в укрывательстве убийцы

Обвиняемый дожидается суда Фото: Олег УКЛАДОВ

61-летний рецидивист из Барнаула обвиняется в укрывательстве своего приятеля, который убил человека.

Следователи установили, что в ночь на 20 сентября мужчина стал свидетелем, как его знакомый убил приятеля.

– О произошедшем особо тяжком преступлении мужчина не стал сообщать в правоохранительные органы, а, напротив, помог принять меры к его сокрытию, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Вместе с убийцей он положил тело жертвы в багажник автомобиля, вывез его на берег Оби и сбросил с обрыва. Одежду жертвы выбросили в мусорный бак.

Несмотря на попытку скрыть убийство, правоохранительные органы вышли на след преступника. Его осудили на восемь лет колонии строгого режима.

Когда дело дошло до подельника, то выяснилось, что он сам ранее был судим за убийство и незаконный оборот наркотиков и довольно длительное время провел за решеткой. В настоящее время он дожидается очередного суда. По данным прокуратуры Алтайского края, за сокрытие преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.

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