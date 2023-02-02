3 февраля в Барнауле отключат светофор на Ленточном Бору

Светофор отключат в 9 утра Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 3 февраля, в Барнауле на несколько часов отключат светофор на шоссе Ленточный Бор.

– С 9.00 до 15.00 будет отключен светофор на перекрестке улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор, - сообщают в пресс-службе мэрии.

На завтра на данном участке запланировали плановый ремонт на сетях электроснабжения. На перекрестке будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Водителям следует соблюдать их требования.

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