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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:16

2 февраля военные перекроют трассу в Алтайском крае

Маршрут и время сопровождения могут изменить
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Военные перекроют дорогу «село Фирсово – село Бобровка – село Рассказиха»

Военные перекроют дорогу «село Фирсово – село Бобровка – село Рассказиха»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 2 февраля, в Алтайском крае военные колонны перекроют трассу на полтора часа.

– С 21.05 до 22.45 будет ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: «село Фирсово – село Бобровка – село Рассказиха», - сообщают в Госавтоинспекции.

Однако в ГИБДД отмечают, что маршрут и время сопровождения могут изменить, так что автолюбителям стоит войти в положение и по возможности выбрать иные пути объезда и правильно рассчитать время в пути.