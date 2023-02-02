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НовостиОбщество2 февраля 2023 4:15

Пустующее здание в центре Барнаула займет фитнес-клуб

Дата открытия не называется
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Здание на пр.Красноармейском, 26. Скриншот карты 2гис

Здание на пр.Красноармейском, 26. Скриншот карты 2гис

Пустующее здание бывшего торгового центра «Грааль» на проспекте Красноармейском займет фитнес-клуб.

Речь идет о здании по адресу: проспект Красноармейский, 26. Уже долгое время после того, как предыдущий арендатор съехал, помещение пустовало. Там даже успели сделать дизайнерский ремонт. Недавно стало известно, что бывшие торговые площади займет фитнес-клуб MetroFitness. Об этом сообщается на сайте организации.

В Барнауле уже есть один зал этой уральской сети. Он расположен в ТЦ «Весна». Однако когда именно откроется вторая «качалка» пока не уточняется.