Пустующее здание в центре Барнаула займет фитнес-клуб

Здание на пр.Красноармейском, 26. Скриншот карты 2гис

Пустующее здание бывшего торгового центра «Грааль» на проспекте Красноармейском займет фитнес-клуб.

Речь идет о здании по адресу: проспект Красноармейский, 26. Уже долгое время после того, как предыдущий арендатор съехал, помещение пустовало. Там даже успели сделать дизайнерский ремонт. Недавно стало известно, что бывшие торговые площади займет фитнес-клуб MetroFitness. Об этом сообщается на сайте организации.

В Барнауле уже есть один зал этой уральской сети. Он расположен в ТЦ «Весна». Однако когда именно откроется вторая «качалка» пока не уточняется.