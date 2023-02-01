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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:10

На Алтае 1 февраля из-за военных колонн перекроют часть Чуйского тракта

Движение ограничат в районе села Озерки
Александра Сапожкова
Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на Чуйском тракте 1 февраля ограничат движение для всех видов транспорта в связи с передвижением военных колонн, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, с 16.35 до 18.25 будет перекрыт участок в районе села Озерки. Однако, как отмечает ГИБДД, маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.