На Алтае 1 февраля из-за военных колонн перекроют часть Чуйского тракта

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на Чуйском тракте 1 февраля ограничат движение для всех видов транспорта в связи с передвижением военных колонн, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, с 16.35 до 18.25 будет перекрыт участок в районе села Озерки. Однако, как отмечает ГИБДД, маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.