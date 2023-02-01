Мост на Новом рынке в Барнауле могут сдать раньше срока

На третьей опоре уже завершили устройство буронабивных свай. Фото: Михаил Полубедов Фото: "Вечерний Барнаул"

Мост на Новом рынке в Барнауле могут сдать раньше намеченного срока – ноября 2023 года. Об этом говорили на выездном совещании на площадке, где проходит реконструкция объекта, сообщает мэрия.

Руководитель Барнаульского ДСУ №4 Николай Данилин сообщил, что строители на путепроводе, который станет однопролетным, уже приступили к возведению опор, на данном участке их будет две. На первой и четвертой опорах большого путепровода провели испытания прочности грунтов. На третьей опоре уже завершили устройство буронабивных свай. В ближайшее время приступят к укреплению грунтов. А в апреле - к монтажу пролетных строений на обоих путепроводах. Соответственно, до этого момента все шесть опор будут возведены.

Присутствующий на совещании депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов выразил надежду, что рабочие приложат все усилия, чтобы открыть мост с небольшим опережением сроков. Мэр Вячеслав Франк добавил, что, возможно, сокращение сроков работ рассмотрят во втором квартале, после того как строители приступят к устройству пролетов.