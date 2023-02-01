Дело о гибели подростка при катании на тюбинге в Бийске направили в суд

ЧП произошло 20 ноября 2022 года Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске в суд направили уголовное дело о гибели 16-летнего подростка. Юноша насмерть разбился при катании на тюбинге 20 ноября 2022 года.

Как сообщили в прокуратуре и Следкоме региона, 18-летний местный житель за рулем автомобиля тянул на буксировочном тросе тюбинг с подростком. По ходу движения «ватрушку» вынесло на обочину, и несовершеннолетний ударился о заднюю часть другого припаркованного авто. Его смерть наступила на месте происшествия до приезда «скорой».

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в преступлении по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности сметь), - сказали в ведомствах.

Суду предстоит дать окончательную оценку произошедшему.

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