Рубцовчанина, который поджег дом со своей семьей, заключили под стражу

Злоумышленнику в ближайшее время предъявят обвинение. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Рубцовске под стражу заключили мужчину, который поджег дом со своей семьей. Об этом сообщили в Следкоме региона.

По данным следствия, вечером 26 января между мужчиной и его сожительницей произошла бытовая ссора. Рубцовчанин облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а после скрылся.

- Женщина предприняла меры к спасению двух детей, которые успели выбежать на улицу и попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей. Однако из-за распространения огня потерпевшим покинуть дом не удалась, - рассказали в ведомстве.

В итоге погибли хозяйка дома, ее мать и их знакомый. Дело возбудили по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное в отношении малолетнего). В связи с тяжестью преступления дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Злоумышленнику в ближайшее время предъявят обвинение.

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