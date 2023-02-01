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НовостиОбщество1 февраля 2023 1:51

На Алтае увеличили выплаты по больничному листу

Максимальная сумма за день составляет 2 736,99 рублей
Александра Сапожкова
Если стаж составляет от 5 до 8 лет, то работник получает 80% от заработка

Если стаж составляет от 5 до 8 лет, то работник получает 80% от заработка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае увеличился размер выплаты по больничному листу, сообщает региональное отделение Соцфонда.

Так, с 1 января 2023 года максимальная выплата за день составляет 2 736,99 рублей. Ее могут получить работники с большим стажем более 8 лет – им по больничному направляется 100% от среднего заработка. Если стаж составляет от 5 до 8 лет, то работник получает 80% от заработка, менее 5 лет – 60%.

Также в этом году выплаты по больничному могут получать и сотрудники, которые работают и по гражданско-правовому договору.

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