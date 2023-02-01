Генплан развития Барнаула до 2036 года представят в апреле

На принятие генплана будут влиять региональные и федеральные власти Фото: Олег УКЛАДОВ

Генплан развития Барнаула до 2036 года, которым занимается московский институт «Гипрогор», могут вынести на общественные обсуждения в апреле 2023 года, передает Амител.

По словам замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова, на принятие генплана будут влиять региональные и федеральные власти. Они будут изучать документ и делать свои предложения.

- Разработчики эти предложения вносят в генплан. Есть определенные сложности. Но мы надеемся, что в апреле выйдем на общественные обсуждения, – сказал Андрей Федоров.

Отмечается, что в июне 2022 года представители «Гипрогора» побывали в Барнауле и приняли участие в заседании рабочей группы. Во время работы над проектом они получили более 4 тыс. замечаний и предложений, и документ отправили на доработку.