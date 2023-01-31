Вознаграждение в полмиллиона рублей объявили за поимку вандалов в Барнауле

Неизвестные испортили памятные стенды. Фото: «ВоИн» в Алтайском крае

В Барнауле объявили крупное вознаграждение за поимку вандалов, которые испортили баннеры на аллее героев-десантников. Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», за информацию заплатят 500 тысяч рублей.

- Региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае объявила награду в полмиллиона за информацию о вандалах, осквернивших баннеры герое-десантников на Аллее памяти военнослужащих 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в Барнауле, - говорится в сообщении.

Сообщить информацию о лицах, которые могут быть причастны к акту вандализма, просят по номерам телефона: 8-905-986-61-11, 8-983-600-01-05.

Ранее полиция начала проверку по факту повреждения баннеров. Памятные стенды были испорчены на аллее на улице Малахова.

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