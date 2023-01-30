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НовостиПроисшествия30 января 2023 12:33

Полиция проводит проверку после повреждения баннеров на Аллее памяти воинам-десантникам в Барнауле

Устанавливается, кто повредил стенды
Вера Березовская
Разыскиваются возможные свидетели акта вандализма

Разыскиваются возможные свидетели акта вандализма

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция проводит проверку по факту повреждения баннеров на Аллее памяти воинам-десантникам 6-ой роты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Напомним, ранее неизвестные испортили памятные стенды, установленные улице Малахова. На баннерах размещены портреты десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

- Горожане сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу. Заявление зарегистрировано, - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники полиции устанавливает, кто повредил стенды. Разыскиваются возможные свидетели акта вандализма.