Полиция проводит проверку после повреждения баннеров на Аллее памяти воинам-десантникам в Барнауле

Разыскиваются возможные свидетели акта вандализма Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция проводит проверку по факту повреждения баннеров на Аллее памяти воинам-десантникам 6-ой роты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Напомним, ранее неизвестные испортили памятные стенды, установленные улице Малахова. На баннерах размещены портреты десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

- Горожане сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу. Заявление зарегистрировано, - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники полиции устанавливает, кто повредил стенды. Разыскиваются возможные свидетели акта вандализма.