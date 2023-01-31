Жители Бийска шокированы платой за отопление в январе

Квитанции за отопление Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бийска возмутились суммами в квитанциях за отопление в январе. Как пишет «Бийский рабочий», только за одну строку в счете придется отдать по 6-7 тысяч рублей.

Люди пишут в соцсетях, что январь был по ощущениям теплее, однако это не повлияло на сумму за отопление.

- Бийчане уверены: ресурсовикам просто невыгодно снижать подачу тепла, даже когда за окном нет морозов, ведь в трубах текут «живые деньги», - подчеркивает издание.

В СГК ранее отмечали, что отопление - самый сложный и непредсказуемый коммунальный ресурс, который зависит от времени года, температуры воздуха на улице и самой квартиры.