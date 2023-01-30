В Барнауле на месте «Китайского рынка» не будет жилых домов

«Китайский рынок» Фото: Олег УКЛАДОВ

На месте «Китайского рынка» не будет жилых домов. Ранее акции «китайки» выкупила компания «Бизнес Альянс», но о планах на объект не сообщала. В Краймуществе заверили, что строительство жилых домов на этой территории невозможно, пишет «Амител».

Существующая документация позволяет строить на территории только объекты общественно-делового значения. В документах сказано, что такими объектами являются «рынок, магазины, общественное питание, складские помещения». К тому же, часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне Барнаульского завода АТИ.

Компания «Бизнес-Альянс» приобрела акции за 189,943 млн (это минимально возможная сумма по условиям торгов). Изначально лот стоил 379,887 млн. В торгах принимала участие только эта компания, ей и достался объект вполовину дешевле первоначальной стоимости. Планы собственников «Китайского рынка» пока неизвестны.