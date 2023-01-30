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НовостиПроисшествия30 января 2023 3:47

Тело человека улетело в кювет в результате жесткого ДТП в Алтайском крае

Авария произошла вблизи села Зудилово
Вера Березовская
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 30 января вблизи села Зудилово в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Погиб один человек, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Установлено, что авария произошла в 7.40 часов. Судя по опубликованному в Telegram-канале «В курсе 22», видео видно, что одна из иномарок после ДТП встала поперек дороги и перекрыла движение автомобилей. По словам очевидцев, тело человека улетело в кювет.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, осуществляют регулировочно-распорядительные действия, выясняют обстоятельства произошедшего и количество участников ДТП, - прокомментировали в МВД.