Тело человека улетело в кювет в результате жесткого ДТП в Алтайском крае

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 30 января вблизи села Зудилово в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Погиб один человек, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Установлено, что авария произошла в 7.40 часов. Судя по опубликованному в Telegram-канале «В курсе 22», видео видно, что одна из иномарок после ДТП встала поперек дороги и перекрыла движение автомобилей. По словам очевидцев, тело человека улетело в кювет.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, осуществляют регулировочно-распорядительные действия, выясняют обстоятельства произошедшего и количество участников ДТП, - прокомментировали в МВД.