В алтайских больницах работают «горячие линии» для участников СВО

От участников СВО поступило уже 97 обращений Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае работают специальные «горячие линии» для участников специальной военной операции. На них можно обратиться по вопросам оказания медицинской помощи, сообщили в региональном Минздраве.

В регионе работает координационный центр по организации оказания медицинской помощи. От участников СВО поступило уже 97 обращений. 16 человек госпитализированы в круглосуточный стационар госпиталя, один – в барнаульскую горбольницу, троих человека направлены в медорганизации, которые подведомственны Минобороны РФ. Также с военнослужащими и их семьями работают в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана.

- В больницу уже обратились за помощью 130 человек, среди них как участники СВО, так и их родные, - отметили в министерстве.

«Горячие линии» работают по номерам:

- Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн: 8 (3852) 56-63-78 и 8 (3852) 56-63-79 (с понедельника по пятницу с 08:00 -16:00);

- Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана: (3852) 66-86-88 (круглосуточно).