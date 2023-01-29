Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 9:25

В алтайских больницах работают «горячие линии» для участников СВО

На телефон поступило уже 97 обращений
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
От участников СВО поступило уже 97 обращений

От участников СВО поступило уже 97 обращений

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае работают специальные «горячие линии» для участников специальной военной операции. На них можно обратиться по вопросам оказания медицинской помощи, сообщили в региональном Минздраве.

В регионе работает координационный центр по организации оказания медицинской помощи. От участников СВО поступило уже 97 обращений. 16 человек госпитализированы в круглосуточный стационар госпиталя, один – в барнаульскую горбольницу, троих человека направлены в медорганизации, которые подведомственны Минобороны РФ. Также с военнослужащими и их семьями работают в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана.

- В больницу уже обратились за помощью 130 человек, среди них как участники СВО, так и их родные, - отметили в министерстве.

«Горячие линии» работают по номерам:

- Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн: 8 (3852) 56-63-78 и 8 (3852) 56-63-79 (с понедельника по пятницу с 08:00 -16:00);

- Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана: (3852) 66-86-88 (круглосуточно).