Барнаульцам расскажут о редких и необычных профессиях

Проект Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова пройдет серия интересных лекций. Как сообщили в пресс-службе микультуры региона, в Барнауле стартует седьмой сезон просветительского проекта «Энергия знаний».

Новый сезон проекта посвящен интересным и редким профессиям. 4 и 11 февраля слушателям расскажут о геологах, 18 февраля - о мириаподологах, а 25 февраля - о кинологах или зоопсихологах.

- «Энергия знаний» – это короткие циклы просветительских лекций по различным областям знаний, - отметили в министерстве.

Лекции пройдут в библиотеке по субботам в 16:00. Вход свободный.