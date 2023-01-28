Барнаульцы вновь жалуются на счета за ЖКХ

Барнаульцы в шоке от таких сумм Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев неприятно удивили суммы в платежках за январь. Местные жители сообщили об этом в группе Barnaul 22.

Судя по данным одной из платежек, за квартиру площадью 55,7 квадратных метров потребуется заплатить свыше 8 тысяч рублей. Барнаульцы в шоке от таких сумм и не понимают, почему придется отдать так много.

Напомним, цифры в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги оказались настоящим шок-контентом для многих баранульцев и в декабре.

Комментируя цифры в платежках за декабрь, в СГК говорили, что на сумму повлияли несколько факторов. Это произошедшее дважды в 2022 году повышение цены на тепло и более холодный, чем в 2021 году, декабрь.