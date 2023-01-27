В Барнауле в честь годовщины снятия блокады Ленинграда возложили цветы к Мемориалу Славы

На мероприятии присутствовали граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

27 января в Барнауле в честь 79-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда возложили цветы к Мемориалу Славы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На мероприятии присутствовали граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В возложении цветов приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк.

По официальным данным, в настоящее время в регионе проживает порядка 150 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, ранее краевой столице на 99-м году жизни скончалась Матрёна Андрейченко, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Барнаула