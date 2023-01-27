Жителя Алтайского края будут судить за то, что он воткнул нож в грудь полицейскому

Участкового доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в суд ушло дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Обвиняемым по делу проходит 39-летний житель села Кулунда, сообщают пресс-служба регионального Следкома и прокуратуры.

По данным следствия, вечером 16 июня 2022 года в селе Кулунда местная жительница сообщила в полицию о том, что пьяный сосед выбил ей окно. По вызову женщины приехал наряд. Для разбирательства полицейские прошли в дом мужчины. Дебоширу предложили проехать в отдел полиции, однако тот начал сопротивляться, ударил полицейского ножом в грудь, после чего скрылся.

Участкового доставили в больницу в тяжелом состоянии. 17 июня 39-летнего злоумышленника задержали. Мужчину обвиняют по статье 317 УК РФ. Установлено, что ранее дебошир уже не раз был фигурантом уголовных дел и отбывал наказание в местах лишения свободы.