Жительница Барнаула рассказала, что на крышу ее автомобиля в известном спортивном центре упали ворота

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Клиентка барнаульского центра здоровья и спорта River рассказала, что на ее машину упали ворота, когда она выезжала с подземной парковки. Женщина пожаловалась на то, что она не может договориться с руководством комплекса о возмещении ущерба, сообщает «Толк».

Горожанка рассказала, что неприятный инцидент произошел 17 января. Девушка утверждает, что на ее автомобиль Nissan Juke 2012 года свалились автоматические ворота при выезде с подземной парковки. Сама она не пострадала, но у машины от удара разбилось лобовое стекло, а также поцарапалась крыша. Сразу после случившегося клиентка отправилась разбираться с руководством.

- Как только это случилось, я пошла к управляющей. Та сразу признала, что это их вина, и попросила не вызывать полицию, обещала все решить. Прошло больше недели, ничего не решилось. На мои звонки отвечают редко, тянут время, – рассказала девушка журналистам.

В спортцентре подтвердили, что сейчас по этому инциденту идет разбирательство. Однако представительница комплекса опровергла информацию о том, что управляющая просила не вызывать полицию и не обращаться в страховую компанию.

Незадолго до выхода публикации владелица автомобиля сообщила, что ей дали устное обещание оплатить ремонт. В автосервисе ущерб оценили примерно в 50 тысяч рублей.