В Бийске мошенники собирают деньги на бомбоубежище и обещают дать именной пропуск

Информация является фейком Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В наукограде развесили объявления, в которых жителей просят «скинуться» на строительство бомбоубежища. Неизвестные указывают номер карты, куда нужно переводить деньги, сообщается в группе «Бийск 22».

В объявлении написано, что построят бомбоубежище в промзоне, в районе мясокомбината. При этом каждый сдавший деньги получит туда именной пропуск в случае ядерной угрозы.

Начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин заявил, что на самом деле никакие бомбоубежища в городе сейчас не строятся. За каждым промышленным объектом уже закреплены такие сооружения. Так что объявление является фейковым.