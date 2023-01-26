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НовостиОбщество26 января 2023 9:02

В Бийске мошенники собирают деньги на бомбоубежище и обещают дать именной пропуск

Неизвестные развешивают объявления по городу
Александра Сапожкова
Информация является фейком

Информация является фейком

Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В наукограде развесили объявления, в которых жителей просят «скинуться» на строительство бомбоубежища. Неизвестные указывают номер карты, куда нужно переводить деньги, сообщается в группе «Бийск 22».

В объявлении написано, что построят бомбоубежище в промзоне, в районе мясокомбината. При этом каждый сдавший деньги получит туда именной пропуск в случае ядерной угрозы.

Начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин заявил, что на самом деле никакие бомбоубежища в городе сейчас не строятся. За каждым промышленным объектом уже закреплены такие сооружения. Так что объявление является фейковым.