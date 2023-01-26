К детсаду в центре Барнаула съехались пожарные машины

Сотрудники детсада почувствовали запах гари и вызвали пожарных Фото: Олег УКЛАДОВ

К зданию детсада №48 на пр. Ленина, 75, в Барнауле днем 26 января съехались пожарные машины, сообщили «Комсомолке» очевидцы.

По их словам, они подъезжали одна за другой. Однако ни дыма, ни огня горожане не заметили.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в подвале здания проводили сварочные работы. Сотрудники детсада почувствовали запах гари и вызвали пожарных. По прибытии спасатели выяснили, что никакого возгорания в здании не было.