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НовостиОбщество26 января 2023 7:26

К детсаду в центре Барнаула съехались пожарные машины

В здании проводили сварочные работы
Александра Сапожкова
Сотрудники детсада почувствовали запах гари и вызвали пожарных

Сотрудники детсада почувствовали запах гари и вызвали пожарных

Фото: Олег УКЛАДОВ

К зданию детсада №48 на пр. Ленина, 75, в Барнауле днем 26 января съехались пожарные машины, сообщили «Комсомолке» очевидцы.

По их словам, они подъезжали одна за другой. Однако ни дыма, ни огня горожане не заметили.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в подвале здания проводили сварочные работы. Сотрудники детсада почувствовали запах гари и вызвали пожарных. По прибытии спасатели выяснили, что никакого возгорания в здании не было.