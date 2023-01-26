Алтайский Соцфонд пояснил, как будут выплачивать детские пособия в 2023 году

В декабре жителям края уже досрочно выплатили ряд пособий Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года все пособия по материнству и детству, которые раньше шли из Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования, выплачивает Социальный фонд России. Когда именно будут перечисляться деньги, сообщили в алтайском отделении Соцфонда.

Так, выплата ежемесячных пособий на детей в регионе будет производиться по привычному графику: третьего числа каждого месяца за предыдущий месяц (на счета в банках) и с 1 по 25 число – через почтовые отделения.

– В декабре жителям края досрочно выплатили ряд пособий. Поэтому следующее перечисление получившим выплату досрочно будет в феврале 2023 года, – сообщил начальник управления социального обеспечения семей с детьми ОСФР по Алтайскому краю Артемий Кудрин.

Аналогично будет выплачиваться и новое пособие в связи с рождением и воспитанием детей: в определенное числа месяца за предыдущий месяц.

Срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет родителям, которые оформили отпуск по уходу по месту работы, также останется прежним: шестого числа каждого месяца. Так, перечисление пособия за январь будет 6 февраля.

Подчеркивается, что если пособие приходит на карту «МИР», то зачисление денег произойдет в день перечисления. Если же выплачивается по номеру расчетного счета, зачисление возможно не ранее следующего рабочего дня.

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