СК: на Алтае пьяный подросток не поладил с пенсионером и зарезал его

Подростка будут судить за смерть односельчанина Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении 17-летнего жителя Целинного района. Подросток обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает СК по Алтайскому краю, в конце июля 2022 года в селе Целинного района произошло убийство. В дом пенсионера пришли пьяные подростки, компания продолжила пить алкоголь вместе с мужчиной. Во время застолья хозяин дома и 17-летний подросток поссорились, последний взял нож и ударил собутыльника в шею. Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался от полученного ранения.

Известно, что несовершеннолетний состоял на профилактическом учете. Следственный комитет отправил представление в органы профилактики, в итоге должностные лица были привлечены к ответственности.

Следователи собрали достаточные доказательства, заместитель прокурора Целинного района утвердил обвинительное заключение и дело передали в суд.