На мосту у Нового рынка в Барнауле проверяют на прочность грунт

Работы на мосту у Нового рынка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На мосту по пр. Ленина в Барнауле продолжается проверка грунта на прочность, сообщает мэрия.

Накануне Барнаульское ДСУ №4 завершило испытание на первом участке первой опоры путепровода.

«Испытание прошло успешно, показатели соответствуют норме. Сейчас ведется подготовка к аналогичным испытаниям на втором участке», - сказали в ДСУ.

Отмечается, что на четвертой опоре большого путепровода испытания уже завершены. Результаты также соответствуют нормам.

При этом продолжается укрепление грунта. Работы ведут в две смены, при благоприятной погоде завершить этот процесс планируют в начале февраля.