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НовостиОбщество26 января 2023 3:53

Барнаульцев приглашают проверить здоровье

На лыжной базе «Динамо» проведут бесплатное профилактическое обследование
Анна Усик
Обследование пройдет на лыжной базе «Динамо»

Обследование пройдет на лыжной базе «Динамо»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 28 января, мобильная бригада КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» проведут обследование граждан. Всего за полчаса каждый пациент получит актуальные данные о своём здоровье с помощью современного портативного медицинского оборудования, сообщают в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Барнаульцы смогут проверить внутриглазное и артериальное давление, мышечную силу рук работу сосудов и сердца, уровень холестерина и глюкозы, вычислить индекс массы тела. Также на месте будет работать врач-терапевт. Он даст развернутую консультацию по результатам обследования. Специалисты по профилактике вредных привычек и здоровому питанию проведут тренинги по составлению ежедневного сбалансированного меню.

Обследование будет проходить по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36.