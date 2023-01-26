Жительница Бийска сдала в ломбард бытовую технику из съемной квартиры

В суде горожанка вину признала полностью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске вынесли приговор женщине, которая сдала в ломбард бытовую технику из съемной квартиры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В ноябре 2021 года бийчанка сняла квартиру сроком на год. Жилье сдавалась с мебелью и бытовой техникой, в том числе телевизором Dexp, стиральной машиной Wirpool, холодильником Shivaki и индукционной плитой Supra.

В январе 2022 года женщина уволилась с работы и ничем не занималась, кроме распития алкоголя. А когда опустели карманы, она решила сдать чужую бытовую технику в ломбард.

- Женщина попросила знакомого помочь вынести технику, пояснив, что имущество якобы принадлежит ей, и она желает продать его из-за отсутствия средств на аренду квартиры, - рассказали в пресс-службе.

Получив за технику 5,5 тыс. рублей, бийчанка распорядилась ими по своему усмотрению.

В суде горожанка вину признала полностью, ей назначили год лишения свободы условно. А в пользу потерпевшего с нее взыскали 23 630 рублей.