Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» провели благотворительную акцию

Фото: из архива компании

Благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнер НЛМК – завершил традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия» по сбору средств на новогодние подарки для нуждающихся жителей шести регионов России. Ее проводят онлайн уже третий год подряд.

За два месяца в ней приняли участие около 350 человек. Приобретенные на пожертвования подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным семьям в Калужской, Липецкой, Белгородской, Свердловской, Московской областях и в Алтайском крае. Часть средств направят в приюты помощи животным.

Пожертвование на проекты «Милосердия» может оформить любой желающий на сайте. В 2022 году сумма всех частных пожертвований в адрес фонда превысила 600 тысяч рублей.