На Алтае в почтовых отделениях усложнились условия оплаты за электричество

Номер счета можно посмотреть в квитанциях за предыдущие периоды Фото: Олег УКЛАДОВ

Условия оплаты счетов за электричество в почтовых отделениях Алтайского края усложнились. Разъяснения дали в пресс-службе регионального управления ФПС.

Дело в том, что с этого года произошла приостановка действия договора между «Алтайэнергосбытом» и Почтой России. И теперь почтовые операторы не имеют доступа к базе данных «Алтайэнергосбыта».

В связи с этим при оплате за электричество клиент должен назвать номер лицевого счета и точную сумму платежа. Номер счета можно посмотреть в квитанциях за предыдущие периоды.