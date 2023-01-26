Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 2:37

На Алтае в почтовых отделениях усложнились условия оплаты за электричество

Клиент теперь должен знать номер лицевого счета
Александра Сапожкова
Номер счета можно посмотреть в квитанциях за предыдущие периоды

Номер счета можно посмотреть в квитанциях за предыдущие периоды

Фото: Олег УКЛАДОВ

Условия оплаты счетов за электричество в почтовых отделениях Алтайского края усложнились. Разъяснения дали в пресс-службе регионального управления ФПС.

Дело в том, что с этого года произошла приостановка действия договора между «Алтайэнергосбытом» и Почтой России. И теперь почтовые операторы не имеют доступа к базе данных «Алтайэнергосбыта».

В связи с этим при оплате за электричество клиент должен назвать номер лицевого счета и точную сумму платежа. Номер счета можно посмотреть в квитанциях за предыдущие периоды.