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НовостиОбщество26 января 2023 2:06

Жителей Алтая ждет «климатический кошмар»

В регионе ожидаются сильные снегопады
Александра Сапожкова
В остальных регионах России тоже начнется погодная суматоха и погодные «качели»

В остальных регионах России тоже начнется погодная суматоха и погодные «качели»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили жителей Сибири, в том числе и Алтая, о климатическом кошмаре, который начнется 27 января, передает АБН.

Как пояснили метеорологи, в Новосибирске, в Алтайском, Красноярском крае и Хакасии ожидаются сильнейшие снегопады. При этом температура воздуха останется на уровне минус 8 градусов.

В остальных регионах России тоже начнется погодная суматоха и погодные «качели». Так, в Краснодаре после самого холодного дня начнет теплеть. В результате температура воздуха прогреется до +8. В Петербурге похолодание также будет сменяться плюсовыми температурами.