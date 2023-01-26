Жителей Алтая ждет «климатический кошмар»

В остальных регионах России тоже начнется погодная суматоха и погодные «качели» Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили жителей Сибири, в том числе и Алтая, о климатическом кошмаре, который начнется 27 января, передает АБН.

Как пояснили метеорологи, в Новосибирске, в Алтайском, Красноярском крае и Хакасии ожидаются сильнейшие снегопады. При этом температура воздуха останется на уровне минус 8 градусов.

В остальных регионах России тоже начнется погодная суматоха и погодные «качели». Так, в Краснодаре после самого холодного дня начнет теплеть. В результате температура воздуха прогреется до +8. В Петербурге похолодание также будет сменяться плюсовыми температурами.