В Барнауле по маршруту №10 пустят новые автобусы

После тестирования мэрия может увеличить автопарк до 50-60 автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

18 новых автобусов, которые планирует закупить мэрия Барнаула, пустят по закрытому ранее маршруту №10, сообщил депутат АКЗС Александр Волобуев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эти транспортные средства послужат началом для создания муниципального автопарка. После тестирования мэрия может увеличить его до 50-60 автобусов большой вместимости.

Напомним, что в этом году в Барнаул также планируют доставить 10 новых трамваев.