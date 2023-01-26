В Барнауле по маршруту №10 пустят новые автобусы

После тестирования мэрия может увеличить автопарк до 50-60 автобусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
18 новых автобусов, которые планирует закупить мэрия Барнаула, пустят по закрытому ранее маршруту №10, сообщил депутат АКЗС Александр Волобуев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что эти транспортные средства послужат началом для создания муниципального автопарка. После тестирования мэрия может увеличить его до 50-60 автобусов большой вместимости.
Напомним, что в этом году в Барнаул также планируют доставить 10 новых трамваев.