Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 1:45

В Барнауле по маршруту №10 пустят новые автобусы

Мэрия планирует закупить 18 транспортных средств
Александра Сапожкова
После тестирования мэрия может увеличить автопарк до 50-60 автобусов

После тестирования мэрия может увеличить автопарк до 50-60 автобусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

18 новых автобусов, которые планирует закупить мэрия Барнаула, пустят по закрытому ранее маршруту №10, сообщил депутат АКЗС Александр Волобуев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эти транспортные средства послужат началом для создания муниципального автопарка. После тестирования мэрия может увеличить его до 50-60 автобусов большой вместимости.

Напомним, что в этом году в Барнаул также планируют доставить 10 новых трамваев.