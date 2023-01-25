Миллионеров в Бийске стало меньше на 95 человек Фото: Анна СЕМИНА

Налоговики подвели итоги декларационной кампании 2022 года и судя по полученным данным, в Бийске значительно сократилось количество миллионеров.

– Сразу отметим, что это итоги по доходам, полученным налогоплательщиками в 2021 году. Следовательно, сравнение производится с аналогичными данными 2020 года, - пишет «Бийский рабочий».

В декларации должны быть внесены данные о продаже недвижимости, выигрыши в лотерею, средства, полученные от сдачи имущества в аренду и т.д. В итоге, менее 1100 жителей Бийска внесли данные, что их годовой доход составил больше одного миллиона рублей. А вот например доход от 100 до 500 млн рублей задекларировали пять человек.

Если рассматривать данные в целом, то число миллионеров сократилось на 95 человек. Миллиардеров в наукограде больше нет.