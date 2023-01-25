В Барнауле могут запретить подкармливать животных около школ и детсадов

Бродячие собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская прокуратура инициировала вопрос о принятии локальных актов о запрете персоналу детских садов и школ подкармливать бродячих животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура продолжает контролировать ситуацию с отловом бродячих животных. Так, направлено пять исков о компенсации морального вреда гражданам, получившим травмы в результате нападения таких животных. Ведомство проверяет каждую публикацию о бродячих собаках, периодически проводятся рейды по отлову.

- За 2022 год администрация Центрального района совместно с представителями управления ветеринарии по Алтайскому краю, сотрудниками полиции, народными дружинниками провели 31 рейд, - добавила администрация Барнаула.

В ходе рейдов обнаружили 20 бездомных собак. Отлавливал их приют «Ласка».

Сообщить о бездомных животных можно по телефонам:

- 8(3852)371−601, 371−620 - отдел по благоустройству и озеленению комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи;

- 8(3852)573−557 - диспетчерская организация, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных.