Барнаульский «Жилфонд» не выплачивал компенсации из-за ошибки нотариуса

Компенсации обещают вскоре выплатить Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский «Жилфонд» выплатит компенсации пострадавшим от мошеннических действий в ближайшее время. Как сообщает amic.ru со ссылкой на новую управляющую Екатерину Исайченко, оперативно выплатить компенсации вовремя не получилось из-за проблем с переоформлением документов.

Екатерину Исайченко назначили на пост руководителя организации 29 декабря 2022 года. Ранее пост управляющей занимала Людмила Авдюхина, от мошеннических действий которой пострадали клиенты агентства.

Переоформление документов на выплату компенсаций проходило не без проблем: при внесении изменений в учредительные документы нотариус совершил ошибку, и это выяснилось лишь спустя неделю.

В начале января пострадавшие начали получать гарантийные письма с обязательствами вернуть ценные конверты, оставленные в агентстве по договору хранения. В некоторых письмах была указана дата возврата средств – 31 января, другие пострадавшие получили письма без конкретной даты. На данный момент Екатерина Исайченко уже получила доступ к счёту, следовательно, у «Жилфонда» больше нет причин для отказа в выплате компенсаций.

Количество пострадавших от действий бывшей управляющей - более 30 человек, и следователи допускают, что пострадавших может быть больше. Люди стали обращаться в полицию после того, как не смогли получить от агентства свои денежные средства, оставленные там на хранение.

Напомним, по предварительной информации, Людмила Авдюхина перестала выходить на связь в декабре 2022 года. Она не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. Предполагается, что она может находиться за границей.