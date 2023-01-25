В Барнауле горел холодильник, жилой дом и столярный цех

Холодильник сгорел Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За последние сутки в Барнауле произошло несколько пожаров. В том числе горел столярный цех, холодильник и частный жилой дом.

– Накануне в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелся холодильник. Возгорание произошло на улице 40 лет Октября, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожарные вовремя прибыли на вызов, потому что дым уже пошел в подъезд и была угроза для соседей. Кроме того, огонь мог перекинуться на другую технику и мебель, но его вовремя потушили и даже эвакуация не потребовалась.

Другой пожар произошел рано утром в частном доме в селе Мохнатушка. И здесь возгорание оперативно потушили. Площадь пожара составила всего два квадратных метра.

Кроме того спасатели выезжали на тушение столярного цеха в селе Лебяжье. В данном случае площадь пожара составила около десяти «квадратов». Там произошло возгорание лакокрасочных материалов.