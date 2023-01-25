Появилась версия, из-за чего могли уволить замминистра здравоохранения Алтайского края

Константин Гордеев. Фото: минздрав АК

В краевых СМИ появилась версия, почему губернатор Виктор Томенко уволил заместителя министра здравоохранения.

Напомним, накануне пресс-служба губернатора Алтайского края сообщила о том, что заместитель министра здравоохранения региона Константин Гордеев уволен в связи с утратой доверия. Журналисты попытались выяснить, что именно стало причиной и выяснились интересные детали.

Стало известно о существовании такой фирмы как «Приоритетные проекты». Ее генеральным директором является Виктор Константинович Гордеев, судя по всему, сын того самого Гордеева. Учредитель – Ирина Гордеева – судя по всему, жена теперь уже экс-замминистра.

– «Приоритетным проектам» всего полтора года, а фирма уже получила четыре госконтракта согласно данным агрегатора Госзатраты. Один из них – на разработку проектной документации на капремонт Троицкой ЦРБ за 995,1 тысяч рублей. В конце января текущего года этот контракт как раз должен был быть исполнен, - пишет ИА «Банкфакс».

Напрямую Константин Гордеев якобы не мог участвовать в выборе подрядчиков, но в теории мог на это повлиять. Так что не исключено, что именно данный факт мог повлиять на увольнение чиновника.