СК раскрыл подробности дела бийского туркластера «Золотые ворота»

СК возбудил дело Фото: Олег УКЛАДОВ

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после проверки скандального туркластера «Золотые ворота». Как сообщает «Банкфакс», строители вовремя не закончили стройку туркластера, входившего в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».

Уголовное дело возбудили после проверки Счетной палаты, которая разбиралась, почему направленные средства из казны оказались неэффективными. Также СП установила факт хищения муниципального имущества на 20 млн рублей.

На строительство и развитие туркластера «Золотые ворота» были выделены средства из краевого и федерального бюджета в размере 380 млн. Также планировалось привлечь 918 млн частных инвестиций, однако по факту их общая сумма составила всего 42 млн.

Запустить объект планировали в 2018 году, однако до сих пор на его территории работают всего два объекта - кафе «Горная страна» и газозаправочная станция. Помимо этого на территории должны были заработать торговый комплекс, станция техобслуживания, гостиница и пр.

Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.