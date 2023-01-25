Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 4:12

Бийчанин оплатил чужой картой покупки в магазине и аптеке

Он успел потратить около 6 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Карту нашел ранее судимый мужчина

Карту нашел ранее судимый мужчина

Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске полицейские вычислили мужчину, который оплачивал свои покупки в магазине и аптеке чужой картой.

Заявление в полицию принесла 34-летняя жительница заречной части наукограда.

– Бийчанке начали приходить уведомления о списании денежных средств. Так, горожанин, нашедший карту, успел рассчитаться в нескольких продуктовых магазинах и аптеке, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ущерб составил почти шесть тысяч рублей. Подозреваемого установили. Им оказался 39-летний житель Бийска. Ранее он уже имел проблемы с законом. В краже денег с карты мужчина сознался.

Возбуждено уголовное дело.