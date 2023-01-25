Бийчанин оплатил чужой картой покупки в магазине и аптеке

Карту нашел ранее судимый мужчина Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске полицейские вычислили мужчину, который оплачивал свои покупки в магазине и аптеке чужой картой.

Заявление в полицию принесла 34-летняя жительница заречной части наукограда.

– Бийчанке начали приходить уведомления о списании денежных средств. Так, горожанин, нашедший карту, успел рассчитаться в нескольких продуктовых магазинах и аптеке, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ущерб составил почти шесть тысяч рублей. Подозреваемого установили. Им оказался 39-летний житель Бийска. Ранее он уже имел проблемы с законом. В краже денег с карты мужчина сознался.

Возбуждено уголовное дело.