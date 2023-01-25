В барнаульских трамваях протестируют новую систему оплаты проезда

Новая система для оплаты проезда Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В вагонах барнаульских трамваем №№7 и 9 в тестовом режиме установят автоматическую систему оплаты проезда. Такие уже успешно работают в крупных городах страны.

– Бескондукторная система оплаты проезда включает в себя транспортный терминал с установленным программным обеспечением, - сообщают в мэрии.

Терминалы установят на поручнях у дверей. Оплатить проезд в них пассажир может самостоятельно. Для этого ему потребуется транспортная карта, браслет, брелок или банковская карта. Далее терминал распечатывает билет.

Однако не стоит надеяться, что получится прокатиться бесплатно. На линии будут работать ревизоры, которым необходимо показать билет. Если же пассажир хочет оплатить проезд наличными, то ему следует обратиться к водителю трамвая.

Помимо этого устанавливают систему «Автокондуктор». Она будет автоматически считать всех, кто входит в салон.

– Основная цель тестирования такой системы – возможность получения точных данных о количестве пассажиров, - подчеркивают в городской администрации.

Это важно для того, чтобы определить сколько и какой вместимости требуется выводить на линию в определенное время.