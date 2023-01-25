25 января в Барнауле будут работать более 140 единиц снегоуборочной техники

Дорожная техника работает в несколько смен Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Снегопады в Барнауле не прекращаются, а это значит, что дорожная техника продолжит работу и днем 25 января. На расчистку улиц выведут больше 140 единиц техники.

– Главной задачей в работе дорожников к настоящему моменту является обработка проезжей части песчано-соляной смесью для устранения образовавшегося снежного наста с последующим прометанием дорог от снега. Усилена работа по очистке тротуаров, - сообщают в «Автодорстрое».

Этой ночью снег вывозили с проспекта Калинина, с улиц Малахова, Георгиева, Энтузиастов, Партизанской, с улицы Центральной в поселке Лебяжье и т.д.

Помимо дорожной техники будет «Автодорстроя» днем будут задействованы силы и средства МБУ «Благоустройство и озеленение», районных администраций и управляющих компаний. Это еще около 60 снегоуборочных машин.